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Москвичам пообещали 32-градусную жару

В Москве 17 августа ожидается до 32 градусов тепла, заявили в Гидрометцентре
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве во вторник, 17 августа, ожидается до 32 градусов тепла, пообещали синоптики. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Из-за жаркой погоды в столице объявлен «желтый» уровень опасности с 10:00 до 16:00.

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Рекордное 17 августа по теплу в столице было в 1954-м году, тогда температура поднялась до 33,5 градуса, заявили в метеобюро города, сообщает «Интерфакс».

По словам синоптиков, лето 2021-го в Москве на четыре градуса теплее климатической нормы. Также уточняется, что этим летом было две волны жары: в июне и июле. Тогда температура поднималась выше 30 градусов и вводился «оранжевый» уровень опасности.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода на территории России сохранится до середины недели. Синоптик отметил, что в европейской части страны наиболее высокие аномалии наблюдаются в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа.

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