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Двум российским регионам предрекли жару выше 40 градусов

Гидрометцентр: в Астраханской и Волгоградской областях ожидается жара свыше 40 градусов
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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Двум российским регионам — Астраханской и Волгоградской областям — предрекли жару выше 40 градусов. Такая температура ожидается в четверг, 19 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Также на неделе воздух прогреется на 7-9 градусов выше нормы в западных, центральных районах Оренбургской области, в Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области.

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Жаркая погода ждет жителей Чувашии 19 и 20 августа.

В Москве и Подмосковье, по прогнозам синоптиков, на неделе будет стоять теплая погода. «По-настоящему жаркими» будут два дня — 17 и 18 августа. После них температура постепенно будет понижаться.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода на территории России сохранится до середины недели.

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