Россиянам пообещали «вполне мажорную» погоду до осени

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды для центра европейской части России до конца лета. Об этом сообщают РИА Новости.
По его словам, в пятницу, 27 августа, дневная температура воздуха достигнет отметки в 23-25 градусов. «Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25 градусов. Это чудо, а не погода!», — заявил он.
Вильфанд также назвал последнюю неделю августа «вполне мажорной». Он добавил, что температура будет превышать норму на 4-5 градусов.
24 августа Вильфанд предупредил, что Гидрометцентр России спрогнозировал заморозки в ночь на 25 августа в Тверской области. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в этом российском регионе может опуститься до 1 градуса ниже нуля. Предупреждение действует 25 августа с 03:00 до 06:00.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на большей части России сентябрь будет соответствовать температурной норме. Однако в северных регионах возможны заморозки и похолодание до минус 10 градусов. В Москве столбики термометров покажут климатическую норму.