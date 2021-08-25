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Россиянам пообещали «вполне мажорную» погоду до осени

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд дал россиянам прогноз погоды до начала осени
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз погоды для центра европейской части России до конца лета. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, в пятницу, 27 августа, дневная температура воздуха достигнет отметки в 23-25 градусов. «Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25 градусов. Это чудо, а не погода!», — заявил он.

Вильфанд также назвал последнюю неделю августа «вполне мажорной». Он добавил, что температура будет превышать норму на 4-5 градусов.

24 августа Вильфанд предупредил, что Гидрометцентр России спрогнозировал заморозки в ночь на 25 августа в Тверской области. По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в этом российском регионе может опуститься до 1 градуса ниже нуля. Предупреждение действует 25 августа с 03:00 до 06:00.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на большей части России сентябрь будет соответствовать температурной норме. Однако в северных регионах возможны заморозки и похолодание до минус 10 градусов. В Москве столбики термометров покажут климатическую норму.

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