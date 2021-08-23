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«Колоссальная» жара накроет ряд регионов России

Гидрометцентр: аномальная жара ожидается в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири
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Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара прогнозируется в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири до конца рабочей недели. Об этом пишет ТАСС.

«В течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6-9 градусов, а вот в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8-11 градусов. Жара колоссальная», — отметил он.

Согласно данным Гидрометцентра, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается плюс 33 градуса, в Свердловской и Курганской областях — плюс 36 градусов, в Башкортостане — 38-40 градусов тепла.

Ранее жителей Юга России и Дальнего Востока Вильфанд предупредил о надвигающихся ливнях и шквалистом ветре до 27 метров в секунду. По словам синоптика, эпицентром непогоды станут Волгоградская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, а также Бурятия, Хабаровский и Приморский края, Якутия и Амурская область.

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