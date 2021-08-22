Россиянам рассказали об эпицентре непогоды в стране в ближайшие дни

Вильфанд: Юг России и Дальний Восток окажутся в эпицентре непогоды в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об эпицентре непогоды в стране в ближайшие дни. Он предупредил жителей в беседе с ТАСС, что сильные ливни ожидаются на Юге России и Дальнем Востоке.

По словам синоптика, в ближайшее время ливни ожидаются в Краснодарском крае, Волгоградской области, Ставрополье, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. При этом 25 августа сильный дождь придет в Приморский край.

«В ближайшие дни из опасных явлений прогнозируются в Краснодарском крае, исключая Сочи, сильный дождь, ливневый дождь, шквалистые усиления ветра до 24 метров в секунду. Но наиболее неблагоприятная погода будет в Волгоградском крае — там будет ветер до 27 метров в секунду. Сильные дожди также прогнозируются в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии», — пояснил он.

По словам Вильфанда, опасная погода затронет также ряд регионов Дальнего Востока: сильные дожди прогнозируются в Бурятии, Хабаровском и Приморском краях, Якутии и Амурской области.

22 августа руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о температурных рекордах в регионах России. По словам синоптика, они начались с середины этой недели и захватывают в основном Поволжье, Урал и прилегающие области Западной Сибири. Он добавил, что иногда температура превышает рекордную на 3-4 градуса.

Ранее синоптики пообещали россиянам «погодное проклятие». В центре «Фобос» спрогнозировали новую волну ливней в Крыму и Краснодарском крае. Специалисты отметили, что «одним днем ненастье, увы, не ограничится».