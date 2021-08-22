Россиянам рассказали о температурных рекордах

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о температурных рекордах в регионах России. В беседе с RT синоптик уточнил, что они начались с середины этой недели и захватывают в основном Поволжье, Урал и прилегающие области Западной Сибири.

«Во всяком случае Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск — это те пункты, которые на востоке дали вчера рекорды. Екатеринбург, Чебоксары — это то, что в центре, и Пермь, Красноуфимск, Уфа, Самара, Ульяновск — это, что на западе этого региона, который охвачен этой жарой. То есть это достаточно большой регион, охватывающий миллионы квадратных километров», — сказал Шувалов и уточнил, что температура превышает рекордную иногда на 3-4 градуса.

По словам Шувалова, в этих регионах ожидается «долгожданное» понижение температуры. Синоптик подчеркнул, что оно «будет идти очень постепенно». В Казани жара начнет спадать в понедельник, 23 августа. На следующий день прохладнее станет в Перми и Екатеринбурге. В среду, 25 августа, температура опустится в Челябинске и Оренбурге. А вот Тюмень, Тобольск и Ханты-Мансийск останутся «в объятьях этой жаркой» погоды до 27 августа.

«После прохождения фронта опять установится прохладная, но погода без осадков, поэтому за этим нужно следить повнимательнее и не рассчитывать на слишком быстрое ослабление пожарной опасности», — подчеркнул руководитель прогностического центра «Метео».

В заключение Шувалов рассказал, что в столичном регионе вплоть до начала сентября дневная температура будет в пределах плюс 15-20 градусов. Причем в Санкт-Петербурге она будет держаться в районе плюс 10-15 градусов.

Ранее синоптики пообещали россиянам «погодное проклятие». В центре «Фобос» спрогнозировали новую волну ливней в Крыму и Краснодарском крае. Специалисты отметили, что «одним днем ненастье, увы, не ограничится».