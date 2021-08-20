Жителей Кубани экстренно предупредили о потопе

Глава Крымского района Кубани Лесь предупредил жителей о возможном потопе и эвакуации

Власти Крымского района Кубани экстренно предупредили жителей региона о возможном потопе. Соответствующее обращение в четверг, 20 августа, опубликовал глава муниципального образования Сергей Лесь на своей странице в Instagram.

«Уважаемые жители города Крымска и Крымского района! В город идет вода! Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность», — написал он в социальной сети.

Глава района также уточнил, что в городе Крымске, где уровень реки на данный момент в норме, и Нижнебаканском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации, а в остальных — действует режим повышенной готовности.

Лесь также уточнил, что во всех поселениях выставлены визуальные посты, дежурят оперативные службы и спасатели.

16 августа стало известно, что из-за сильных ливней на Кубани в зоне подтопления оказались свыше двух тысяч домов и более 3,5 тысячи дворов.