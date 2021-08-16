На Кубани подтопило более двух тысяч домов из-за ливней

Свыше двух тысяч домов оказались подтопленными на Кубани из-за сильных ливней

Свыше двух тысяч домов и более 3,5 тысячи дворов подтопило на Кубани из-за сильных ливней. Об этом сообщается на сайте ГУМЧС России по региону.

«В результате прохождения циклона в 33 населенных пунктах было подтоплено 2 018 домовладений, 3 467 придомовых территорий, шесть социально значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги Новороссийск — Керчь», — уточнили в ведомстве.

На данный момент остаются подтопленными 818 частных домовладений, 2 058 придомовых территорий. В МЧС отметили, что в пяти населенных пунктах без энергоснабжения остаются свыше семи тысяч граждан. Всего из зоны подтопления уже эвакуировали 1531 человека.

Ранее сообщалось, что непогода оставила больше ста тысяч жителей Краснодарского края без света. По данным регионального ГУМЧС, электричество отсутствовало у 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах.