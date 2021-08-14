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В Краснодарском крае больше ста тысяч человек остались без света

108 тысяч жителей Краснодарского края остались без света из-за мощных ливней
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Непогода оставила больше ста тысяч жителей Краснодарского края без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Краснодарскому краю.

По информации издания, электричество отсутствует у 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах. «Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах. Работают аварийно-восстановительные бригады», — объяснили в сообщении ГУМЧС.

Ранее стало известно, что в шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за непогоды. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, мощный циклон непредсказуем и нужно быть готовым к любому сценарию событий. Практически по всей Кубани идут мощные ливни, за считаные часы выпадают двух и трехмесячные нормы осадков. В результате регион столкнулся с массовыми подтоплениями и перекрытием дорог.

В результате подтоплений в Анапе эвакуировали сотни человек. Известно, что эвакуацию провели в детском лагере, на базе отдыха «Динамо», в частных домах поселка Виноградного, а также в местных санаториях и пансионатах. Всего вывезли более 450 человек, включая туристов и местных жителей.

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