В Краснодарском крае больше ста тысяч человек остались без света

Непогода оставила больше ста тысяч жителей Краснодарского края без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Краснодарскому краю.

По информации издания, электричество отсутствует у 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах. «Произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах. Работают аварийно-восстановительные бригады», — объяснили в сообщении ГУМЧС.

Ранее стало известно, что в шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за непогоды. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, мощный циклон непредсказуем и нужно быть готовым к любому сценарию событий. Практически по всей Кубани идут мощные ливни, за считаные часы выпадают двух и трехмесячные нормы осадков. В результате регион столкнулся с массовыми подтоплениями и перекрытием дорог.

В результате подтоплений в Анапе эвакуировали сотни человек. Известно, что эвакуацию провели в детском лагере, на базе отдыха «Динамо», в частных домах поселка Виноградного, а также в местных санаториях и пансионатах. Всего вывезли более 450 человек, включая туристов и местных жителей.