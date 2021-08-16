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Власти Крыма рассказали о затоплениях в Керчи

В Крыму рассказали о последствиях затоплений в Керчи и эвакуации жителей с детьми
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Керчи более 20 улиц попали в зону затопления из-за сильных ливней. Об этом сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, его слова передает «Интерфакс».

«По оперативным данным, в Керчи подтоплено 19 придомовых территорий, 40 подвальных помещений, шесть частных домовладений, 24 улицы города и пять социально значимых объектов», — рассказал Гоцанюк. Кроме того, власти эвакуировали 17 человек, среди которых были восемь детей.

По словам премьер-министра, работа системы канализации города оказалась нарушена в связи с подтоплением центральной канализационной станции №6.

Гоцанюк отметил, что к вечеру 16 августа экстренные службы начнут откачивать воду из городских подвалов. В Керчь для ликвидации последствий затоплений были направлены дополнительный экскаватор и шесть самосвалов.

Ранее ГУ МЧС России сообщило, что на Кубани из-за сильных ливней затопило свыше двух тысяч домов и более 3,5 тысячи дворов. Всего из зоны подтопления уже эвакуировали 1531 человека.

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