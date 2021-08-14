Жители Анапы эвакуировались на надувном банане-драконе из-за подтоплений

На одной из затопленных анапских улиц жители эвакуировались с помощью надувного водного аттракциона «Банан». Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

«В затопленной Анапе надувной банан-дракон неожиданно пригодился для эвакуации», — написали Life Shot под роликом, на котором видно, как люди спасают личные вещи и детей с помощью плота.

Ранее стало известно, что более 450 человек, включая туристов и постояльцев гостиниц и баз отдыха, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений. Эвакуацию провели в детском лагере, на базе отдыха «Динамо», в частных домах поселка Виноградного, а также в местных санаториях и пансионатах.

В шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за непогоды. По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, мощный циклон непредсказуем, и нужно быть готовым к любому сценарию развития событий. Практически по всей Кубани идут мощные ливни, за считаные часы выпадают двух-, трехмесячные нормы осадков. В результате регион столкнулся с массовыми подтоплениями и перекрытием дорог.