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Аксенов рассказал о заставшем его по пояс в воде звонке Путина

Глава Крыма Аксенов рассказал, как ответил на звонок Путина во время ливня по пояс в воде
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, как ответил на звонок президента России Владимира Путина, находясь по пояс в воде во время сильного ливня в Керчи. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает РИА Новости.

«Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского — Жени Дудник», — рассказал Аксенов на состоявшемся 14 августа в формате видеоконференции совещании у президента в ответ на вопрос главы государства, был ли он лично в Керчи во время разгула стихии.

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Ранее сообщалось, что в городе начали вывоз жителей из зон подтопления, возникших после мощных дождей. По информации Главного управления МЧС России по Крыму, четверо из десяти эвакуированных — дети.

Подтопленными в Керчи оказались 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта в 43 населенных пунктах Крыма. Также повреждены 30 мостов и свыше 72 километров дорог. Ущерб предварительно оценен в 4,7 миллиарда рублей.

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