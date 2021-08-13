В затопленной дождями Керчи началась эвакуация

В Керчи начали эвакуацию жителей из зон подтопления, возникших после мощных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, передает «Интерфакс».

«Эвакуированы первые десять керчан. Размещены на Войкова, 30», — уточнили власти.

По информации Главного управления МЧС России по Крыму, четверо из десяти эвакуированных — дети. В настоящее время они находятся в детской школе искусств. Кроме того, решается вопрос о расселении в гостиницы. Известно, что всего развернуто 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 жителей.

Ранее сообщалось, что подтопленными в Керчи оказались 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объектов в 43 населенных пунктах Крыма. Также повреждены 30 мостов и свыше 72 километров дорог. Ущерб предварительно оценен в 4,7 миллиарда рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в Керчи с 12 августа объявлено штормовое предупреждение, ожидается выпадение около 70 миллиметров осадков. По его утверждению, в городе сформирована достаточная для решения всех поставленных задач группировка сил и средств.