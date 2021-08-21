Синоптики пообещали россиянам «погодное проклятие»

В центре «Фобос» спрогнозировали новую волну ливней в Крыму и Краснодарском крае

Жителей Крыма и Краснодарского края ожидает новая волна осадков, говорится в сообщении на сайте погодного центра «Фобос».

«Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! Одним днем ненастье, увы, не ограничится», — рассказали синоптики. Согласно данным специалистов, интенсивные осадки пройдут около черноморского побережья. Синоптики объяснили, что причиной ухудшения погоды стало вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы.

Несмотря на это, эксперты обещают жителям юга России скорое уменьшение осадков. По их словам, в Новороссийске ко вторнику настанет ясная погода с температурой в 30 градусов тепла.

Ранее, 13 августа, власти Сочи закрыли все городские пляжи из-за сильного шторма. Как заявили в Оперативном штабе по проведению курортного сезона, купание в море в нынешних погодных условиях опасно для жизни. На побережье дежурят спасатели, а по всему пляжу выставили информационные аншлаги.