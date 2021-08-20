Россиянам назвали места на черноморском побережье без шторма

Названы лучшие курорты на черноморском побережье, где можно избежать шторма, сильных ливней и смерчей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Побережье Азовского моря считается наименее пострадавшим от стихии местом — шторм был только в Темрюкском районе. Россиянам, заинтересованным пляжным отдыхом, порекомендовали отправиться в Крым. Отмечается, что ограничение на купание в Ялте и Крыму сняли еще в конце июля. Также синоптики местного гидрометцентра рассказали, что в ближайшие выходные на полуострове осадков не ожидается.

Наименее привлекательным регионом для отдыха у моря эксперты назвали Кубань. По словам заместителя начальника отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлии Гайдай, путешественникам стоит воздержаться от любых походов на пляж — ожидаются ливни, шквалистый ветер и сильные волны.

Ранее, 13 августа, власти Сочи закрыли все городские пляжи из-за сильного шторма. Как заявили в Оперативном штабе по проведению курортного сезона, купание в море в нынешних погодных условиях опасно для жизни. На побережье дежурят спасатели, а по всему пляжу выставили информационные аншлаги.