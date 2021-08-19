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Россиян предупредили о надвигающемся шторме в Сочи

Жителей города предупредили о подъеме воды в реках и образованиях смерчей
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Фото: Сергей Ворсин / «Коммерсантъ»

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Сообщается, что 20 и 21 августа на территории Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, и шквалистый ветер 15-20 метров в секунду. Также жителей города предупредили о возможном подъеме воды в реках и образовании смерчей на участке Магри — Веселое.

Ввиду надвигающихся неблагоприятных погодных условий, россиянам порекомендовали временно отказаться от отдыха у воды и соблюдать необходимые меры предосторожности. Например, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Ранее в августе в Сочи россиянин пошел купаться в море во время шторма и не смог самостоятельно выбраться обратно на пирс. Его спасение попало на видео. На кадрах видно, как к нему на помощь подбегают двое других мужчин и пытаются вытянуть туриста из воды, однако мощная волна сбивает с ног одного из спасателей и смывает его с причала.

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