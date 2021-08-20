Россиянам назвали сроки очищения воды в Черном море

Россиянам предсказали сроки очищения Черного моря от грязи после подтоплений и сильных ливней — вода вернется в прежнее состояние к концу следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела мониторинга краевого ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера» Александра Колесника.

Отмечается, что данные сроки названы в соответствии с прогнозом погоды на ближайшие дни — ожидаются гроза, дожди, град и фронтальные разделы.

В настоящий момент ведется восстановление разрушенной туристической инфраструктуры, проводятся лабораторные исследования о соответствии морской воды и песка санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Штормовая погода внесла коррективы, погода, которая ожидается в ближайшие три дня, также будет пагубно действовать. Что касается реабилитации Черного моря, она уже идет», — добавил Колесник.

Ранее в августе Оперативный штаб по проведению курортного сезона в Сочи решил закрыть все городские пляжи из-за сильного шторма. На курорте дежурят спасатели, также на побережьях выставили информационные аншлаги.