Вильфанд рассказал о теплом конце лета в Центральной России

Летняя погода продержится в Центральной России, по меньшей мере, ближайшие пять-шесть дней. Температура воздуха будет близка к климатической норме, однако после аномально жаркого лета может показаться по-осеннему прохладной. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас более прохладная погода, но температура близка к норме. Она кажется холодной, кажется, что наступила осень, но ничего подобного. Пока идет совершенно нормальное лето, осень не наступила», — сообщил Вильфанд.

По словам синоптика, в Москве к выходным температура воздуха может подняться до 25 градусов и, считает Вильфанд, такая климатическая обстановка будет для всех регионов округа.

При этом, по мнению Вильфанда, жаркое лето разбаловало жителей Центрального федерального округа, поэтому им тяжело воспринимать нормальный летний климат, который сейчас кажется прохладой.

Жителей Юга России и Дальнего Востока Вильфанд предупредил о надвигающихся ливнях и шквалистом ветре до 27 метров в секунду. По словам синоптика, эпицентром непогоды станут Волгоградская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, а также Бурятия, Хабаровский и Приморский края, Якутия и Амурская область.