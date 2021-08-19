Вильфанд предсказал «супержаркую неделю» на Урале и в Поволжье

Вильфанд: в ближайшие дни температура воздуха на Урале и в Поволжье достигнет 40 градусов

В ближайшие дни на Урале и в Поволжье ожидается супержаркая погода. Температура воздуха прогреется до 37-40 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на 11-13 градусов выше нормы будет во многих регионах. В Поволжье выше всего столбики термометров поднимутся в Чувашии, Мордовии, в Башкортостане и в Саратовской области. На Урале самыми жаркими окажутся Челябинская, Свердловская и Курганская области.

Простоит такая жаркая погода, по словам синоптика, до 24 августа.

В Москву на следующей неделе придет осень. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о резком похолодании до 17 градусов выше нуля, а в ночь на воскресенье, 22 августа, опустится «седой старик-туман» и ухудшится видимость.