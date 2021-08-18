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В Москве за один час выпала четверть месячной нормы осадков

25 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за час, сообщил синоптик Тишковец
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Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за один час. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Как рассказал специалист, на базовой столичной метеостанции ВДНХ за час выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 25 процентов месячной нормы. Кроме того, в некоторых районах города прошел град. При этом порывы ветра достигали 22 метров в секунду, добавил он.

Ранее жителей Москвы и Московской области предупредили о ливнях с градом. Отмечалось, что ухудшение погодных условий произойдет во второй половине дня, 18 августа. Дожди, грозы и шквалистое усиление ветра порывами до 25 метров в секунду могут сохраниться до 10:00 19 августа.

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