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Появились кадры сносящего все на своем пути в Подмосковье урагана

В Котельниках и Дзержинском ураган сорвал крышу и утеплитель с домов
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В подмосковных Котельниках и Дзержинском сносящий все на своем пути ураган попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как в Котельниках штормовой ветер сорвал утеплитель с дома, куски которого начали летать по двору. Рабочие, которые занимались строительными работами, успели покинуть люльки и укрыться. После того как ветер утих, весь двор оказался усыпан мусором.

По данным Telegram-канала Readovka, в Дзержинском ураганный ветер сорвал металлическую крышу с одноэтажного здания. Ветер уронил листы металла на землю. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Ранее столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы и Московской области о надвигающемся на регион ливне с градом. Дожди, грозы и ветер порывами до 25 метров в секунду могут сохраниться до 10:00 19 августа. Позднее очевидец опубликовал первые кадры урагана в Москве.

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