Уровень сероводорода в воздухе Челябинска превысил норму почти в 30 раз

Росгидромет: концентрация сероводорода в воздухе Челябинска превысила норму почти в 30 раз

Максимальная концентрация сероводорода, которую выявили у очистных сооружений в Челябинске после мощного выброса, превысила норму почти в 30 раз (29,6). Такие данные представил Росгидромет, передает РИА Новости.

Согласно данным поста наблюдения Росгидромета, который находится на улице Трудовая в Металлургическом районе Челябинска, уровень сероводорода превысил норматив в 4,6 раза. Такое значение отмечено как очень высокое.

Кроме того, в Росгидромете уточнили, что допустимой разовой концентрацией является предельно допустимая, предотвращающая раздражающее действие, рефлекторные реакции, а также запахи при воздействии до 30 минут.

Ранее сообщалось, что концентрация сероводорода в Челябинске, выявленная после мощного выброса, пришла в норму. По словам заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова, передвижные лаборатории не зафиксировали превышения ПДК в жилых районах.

Выброс сероводорода зафиксировали в Металлургическом районе Челябинска. Местным жителям рекомендовали не открывать окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты, а также употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений.