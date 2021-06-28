Подсчитано количество вредных выбросов на одного россиянина

Названы самые экологичные и опасные по уровню загрязнения воздуха регионы. Эксперты подсчитали количество вредных веществ в атмосфере, которое приходились на каждого россиянина в 2020 году, отчет (есть в распоряжении «Ленты.ру») подготовила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитиков, в пандемийный год объем выбросов в воздухе от всех предприятий и транспортной отрасли России составил 22,2 миллиона тонн загрязняющих веществ. Показатель улучшился с 2019 года на 2,3 процента, или 516 тысяч тонн. Из них на автомобильный и железнодорожный транспорт пришлось 24 процента.

Общую массу выбросов эксперты сопоставили с численностью населения страны. По итогам прошлого года на среднего жителя России пришлось около 151,47 килограмма выбросов. Эксперты подчеркивают, данная цифра не говорит о концентрации вредных веществ воздухе, значение показывает сколько приблизительно грязи мог бы вдохнуть россиянин за весь 2020 год, если бы уровень выбросов был везде одинаковым. По факту от региона к региону цифра колеблется от 20,1 килограмма (в Дагестане) до 1,7 тонны (в Ямало-Ненецком автономном округе) отравляющих веществ в пересчете на человека.

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На втором месте по уровню загрязнения воздуха оказался Ненецкий автономный округ (1,4 тонн на человека), аналитики FinExpertiza связывают столь внушительный показатель с низкой численностью населения в регионе. На третьем месте с 953,3 килограмма грязи в воздухе — Красноярский край. По чистоте в тройке лидеров после Дагестана расположилась Кабардино-Балкария (27,7 килограмма на человека) и Москва (30,7 килограмма).

Аналитики выделили регионы, которые в минувший год продемонстрировали наибольшую экологичность, среди них Удмуртия (выбросы снизились на 27,7 процента по сравнению с 2019 годом), Чувашия ( минус 23,9 процента) и Магаданская область (минус 22,9 процента). Со статистикой по выбросам хуже, чем в среднем по стране, завершили 2020 год Севастополь (плюс 35,5 процента с 2019 года), Марий Эл (плюс 31,1 процента), Тверская область (плюс 26,3 процента).

«Многие данные о воздействии промышленности и транспорта на природу и здоровье людей мы получаем с задержкой, а в полной мере оценить отложенный и накопленный экологический эффект до того, как он себя проявит, зачастую крайне трудно. Поэтому сейчас во всем мире на первый план выходит повестка устойчивого развития, предполагающая превентивную замену грязных технологий чистыми, чтобы избежать борьбы с последствиями экокатастроф в будущем», — отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Для привлечения к ответственности загрязняющих природу предприятий российское правительство планирует разработать отдельный законопроект. С таким поручением кабмину выступила вице-премьер Виктория Абрамченко в начале июня. Для снижения промышленных выбросов в стране на 20 процентов компаниям планируется поручить разрабатывать дорожные карты экологичных программ, неисполнение которых будет наказываться штрафом.