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Россияне начали скупать электромобили

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Россияне купили 650 электромобилей с января по май. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, подсчитало агентство «Автостат».

В мае показатель взлетел почти в 10 раз (с 15 до 148 штук). Почти 40 процентов покупателей были из Москвы, еще 12 процентов — из Санкт-Петербурга, около 10 процентов — из Московской области. Из нестоличных регионов в начале списка оказались Свердловская область и Краснодарский край.

Около 60 процентов от майского объема пришлось на две модели – Porsche Taycan и Audi e-tron (51 и 38 штук соответственно). На третьем месте расположилась Tesla Model 3 с показателем в 20 проданных машин.

Ранее сообщалось, что лидерами по количеству продаж автомобилей с электродвигателем стали Приморский и Хабаровский края, а также Иркутская область. Доля продаж электромобилей в этих регионах составляет около одного процента от общего числа авто, что в два раза превышает средний показатель по стране.

При этом почти половина россиян (45 процентов) хотят купить электромобили. Из тех, кто готов пересесть на них, 37 процентов назвали своим основным мотивом заботу об экологии, еще 34 процента — более высокий уровень безопасности по сравнению с обычными машинами, 17 процентов заявили о любви к инновациям и новым технологиям.

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