Назван глобальный убийца миллионов людей

Загрязнение воздуха из-за сжигания ископаемого топлива оказалось глобальным убийцей более миллиона людей в одном только 2017 году, при этом более половины смертей приходится на сжигание угля. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Основным фактором воздействия на организм человека со стороны окружающей среды является длительное присутствие в воздухе твердых частиц диаметра 2,5 микрометра (PM2.5). В новой работе исследователи провели наиболее полный учет источников PM2.5 в 21 регионе, 204 странах и 200 субнациональных регионах, учитывая 24 глобальных имитационных модели химического переноса в атмосфере, разработанные на основе данных спутникового мониторинга.

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Оказалось, что промышленность, производство энергии и жилищный сектор больше всего способствуют загрязнению и связанной с ним смертности. При этом устранение выбросов от сжигания ископаемого топлива существенно снизит (более чем на четверть) глобальное бремя болезней, связанное с ежегодным воздействием PM2,5, а более половины этого вклада приходится на сжигание угля.

В целом,1,05 миллиона смертей можно было избежать в 2017 году за счет отказа от сжигания ископаемого топлива, на которое приходится 27,3 процента от общего воздействия PM2.5 на здоровье населения мира. Что касается других доминирующих глобальных источников, то на выбросы от жилого сектора (кухонные плиты и домашнее отопление) приходится 0,74 миллиона смертей, от промышленности — 0,45 миллиона смертей, а от энергетики — 0,39 миллиона смертей.

Как заключают авторы научной работы, в регионах с большим антропогенным вкладом, как правило, наблюдается самый высокий уровень смертности, и это служит доказательством существенной пользы от замены традиционных источников энергии для здоровья населения.