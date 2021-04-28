Ученые нашли способ избавиться от микропластика

Ученые-микробиологи из Гонконгского политехнического университета нашли способ избавиться от микропластика, загрязняющего окружающую среду, с помощью бактерий. Об это сообщает The Guardian.

Команда микробиологов сконструировала бактериальную биопленку Pseudomonas aeruginosa. Она способна улавливать и группировать микропластик, заставляя его опускаться на дно воды. Это позволяет выхватывать частички микропластика со дна и перерабатывать его.

«Одна из самых больших проблем при работе с микропластиком — это улавливание таких мелких частиц, чтобы в дальнейшем их можно было разложить и удалить из окружающей среды. Это действительно инновационное открытие для решения проблемы загрязнения», — сказала доктор Джоанна Сэдлер (Joanna Sadler), исследователь из Эдинбургского университета.

Микропластик — это пластиковые фрагменты, обычно размером менее пяти миллиметров, которые случайно выбрасываются в окружающую среду во время жизнедеятельности. Например, микропластик содержится в продуктовых пакетах или бутылках.

Микропластик сложно поддается биологическому разложению, поэтому он сохраняется в течение длительного времени и накапливает в себе токсичные химические вещества. На данный момент не существует никаких универсальных способов устранения микропластика.