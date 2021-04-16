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В Якутии нашли способных перерабатывать пластик жуков

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Фото: @xenos_ykt

Ученые из Якутии обнаружили жуков, способных перерабатывать пластик. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре республики в Москве. Данное открытие позволило создать портативные мини-станции для утилизации пластика с помощью жуков в домашних условиях и в офисе.

900 насекомых будет достаточно, чтобы обеспечить переработку пластика для семьи из трех-четырех человек. В ходе эксперимента, ученые в течение двух недель кормили личинок только пластиком, а затем высушивали их. В личинках, в их экскрементах практически отсутствовал пластик.

«Исследователи также подсчитали, что 100 жуков съедают более 500 миллиграммов пластика за 10-12 часов, в то время как 100 личинок моли за 10-12 часов съедают примерно 100 миллиграммов. Таким образом, стало ясно, что жук зофобас морио (Zophobas morio) расщепляет химический пластик значительно быстрее моли», — отметили в пресс-службе.

Портативными станциями с жуками уже заинтересовались 50 семей и несколько компаний. Биотехнологи планируют своим изобретением популяризировать культуру экологичного мышления.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев спрогнозировал, что ученые смогут клонировать мамонта и тогда они будут населять тундру. По мнению Николаева, темпы технологического развития и появления новых научных открытий позволяют предполагать, что возродить популяцию древнего животного получится в скором будущем.

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