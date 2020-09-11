В Арктике нашли новый подвид бабочек

Российские ученые нашли в Якутии новый подвид арктических бабочек. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев.

Находка была обнаружена во время экспедиции сотрудников Алтайского государственного университета (АлтГУ) и Зоологического института РАН (Санкт-Петербург). Новую бабочку поймали за полярным кругом, высоко в горах на высоте 1,4 тысячи метров над уровнем моря. «Это огромная высота для тех широт — там фактически нет растительности, одни камни», — уточнил Яковлев.

По его словам, обнаружение бабочки можно считать сенсацией, поскольку эта группа насекомых считается хорошо изученной. Он отметил, что открытие стало возможным из-за того, что до сих пор в России есть малоизученные участки, в первую очередь на севере.

Новые бабочки внешне похожи на представителей самого редкого вида заполярных бабочек из семейства парусников, но они крупнее, с более продолговатыми крыльями без рисунка и с красными штрихами. В ходе морфологических и генетических анализов были выявлены отличия нового подвида от известных видов Parnassius tenedius и Parnassius arcticus. Новому насекомому дали название Parnassius arcticus arbugaevi в честь директора эколого-этнографического комплекса «Чочур Муран» Германа Арбугаева, который помогал биологам в изучении.