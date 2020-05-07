Ученые систематизировали все виды моллюсков Арктики

Биологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) классифицировали 104 вида обитающих в Арктике моллюсков. Об этом сообщили в пресс-службе университета, передает ТАСС.

В СПбГУ рассказали, что последний раз подобный список публиковали в Швеции в 1887 году и он серьезно устарел.

Исследователи выяснили, что на территорию Арктики проникло менее двух процентов глобальной фауны пресноводных моллюсков. Среди них мало улиток и двустворчатых, так как в Северной полярной области специфические природные условия.

Ученые предположили, что арктические виды моллюсков выжили благодаря биологическим особенностям, например, гермафродитизму, а также способности расселению по воздуху, с птицами. Кроме того, за счет короткого жизненного цикла они быстро размножаются и образуют жизнеспособные популяции, и могут выживать, вмерзнув в лед.

Ранее сообщалось, что Минвостокразвития в 2020 году подготовит план адаптации российской Арктики к глобальным климатическим изменениям. Как уточнил замглавы министерства Александр Крутиков, глобальное потепление ведет к таянию вечной мерзлоты, учащению пожаров и паводков, биологическим угрозам из-за изменений во флоре и фауне. Он подчеркнул, что власти начали создавать госсистему мониторинга деградации мерзлоты и предупреждения рисков.

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