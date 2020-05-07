69-я параллель
 
Последние новости
В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
«Локомотив» сообщил о зараженных коронавирусом в клубе
В резиденции патриарха умер заразившийся коронавирусом иеродиакон
Переполненный туристами без масок самолет возмутил путешествующую мать
Росстат рассказал об инфляции в России
Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долину
Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Новости партнеров

Ученые систематизировали все виды моллюсков Арктики

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Биологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) классифицировали 104 вида обитающих в Арктике моллюсков. Об этом сообщили в пресс-службе университета, передает ТАСС.

В СПбГУ рассказали, что последний раз подобный список публиковали в Швеции в 1887 году и он серьезно устарел.

Исследователи выяснили, что на территорию Арктики проникло менее двух процентов глобальной фауны пресноводных моллюсков. Среди них мало улиток и двустворчатых, так как в Северной полярной области специфические природные условия.

Ученые предположили, что арктические виды моллюсков выжили благодаря биологическим особенностям, например, гермафродитизму, а также способности расселению по воздуху, с птицами. Кроме того, за счет короткого жизненного цикла они быстро размножаются и образуют жизнеспособные популяции, и могут выживать, вмерзнув в лед.

Ранее сообщалось, что Минвостокразвития в 2020 году подготовит план адаптации российской Арктики к глобальным климатическим изменениям. Как уточнил замглавы министерства Александр Крутиков, глобальное потепление ведет к таянию вечной мерзлоты, учащению пожаров и паводков, биологическим угрозам из-за изменений во флоре и фауне. Он подчеркнул, что власти начали создавать госсистему мониторинга деградации мерзлоты и предупреждения рисков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Образование озоновой дыры в Арктике связали с теплой зимой в России
Озоновая дыра в Арктике затянулась
В России подготовят план адаптации Арктики к климатическим изменениям
69-я параллель
69-я параллель00:0521 марта
Хранитель музея обороны полуострова Рыбачий Юрий Кобяков

«Здесь человека можно встретить один раз в два часа»

На краю земли: как выглядит одно из самых красивых мест России
20:18 6 мая

В регионе России ввели режим ЧС и подготовили авиацию из-за нашествия шелкопряда

18:33 6 мая

Образование озоновой дыры в Арктике связали с теплой зимой в России

20:5930 апреля

Волонтеры Ямала собрались нашить 15 тысяч медицинских масок

69-я параллель00:03 8 марта
Жители деревни Кривой Наволок Республики Коми во время Крестного хода на реку Кер-ю в честь святой Параскевы Пятницы.

«Вроде чужие, но на самом деле свои»

Малочисленные народы уживаются с русскими на Севере. Они прекратили воевать сотни лет назад
13:5430 апреля

Полсотни красноярских маралов выпустили в естественную среду обитания

20:1429 апреля

Российские ученые изучат разрушение побережья Арктики

16:5529 апреля

Озоновая дыра в Арктике затянулась

69-я параллель00:04 7 марта
Териберка

«Если проедет машина, след будет несколько лет»

Полярный день, олени и просторы: зачем туристам ехать в Арктику
15:5129 апреля

Строительство Северного морского пути решили ускорить

15:4228 апреля

Белых медведей на Чукотке посчитали с помощью квадрокоптеров

22:5227 апреля

Подразделения ВДВ впервые в истории десантировались в Арктике

Россия
Собянин ввел обязательное ношение масок
Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве
Москвич проехал на эвакуаторе и получил штраф
«Не думала оказаться запертой в квартире с двухлеткой и мужем»
Тысячи беременных россиянок застряли в изоляции из-за коронавируса. Как они переживают карантин?
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
«Пугают, чтобы потом вакцинировать всех и установить чипы!»
Российские знаменитости отрицают коронавирус. Они готовы рискнуть жизнью других ради популярности
Уточнены суммы штрафов за нарушение «масочного» режима в Москве
Место происшествия«Каждый день думаю о погибших»
Год назад в Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии
Все материалы
Мир
В Индии зараженных коронавирусом в больнице положили рядом с трупами
Италия предложила помощь России в борьбе с коронавирусом
«Сначала говорили, что все это ерунда»
Пустые улицы, очереди в банк и трейлеры с трупами. Как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса
Обвиняемый в домогательствах Байден встал на сторону жертв сексуального насилия
Тотальный карантин
Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
«Они пытаются поставить женщину на место»
Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
Все материалы
Бывший СССР
На Украине против пенсионера открыли дело за листовки с символикой СССР
Перетерпели
Огромные штрафы, войска на улицах и полицейские рейды. Как в Прибалтике борются с коронавирусом
Тимошенко отказалась раскрывать подробности получения миллионов долларов из США
«Это популярный у молодежи продукт»
Армяне против легализации марихуаны, но с удовольствием употребляют ее. Почему это устраивает власть
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
«Они приехали убивать, жечь, калечить»
Коктейли Молотова и град камней — очевидцы воспоминают трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой
Все материалы
Экономика
Судно для достройки «Северного потока-2» направилось в Германию
Уточнено происхождение пистолета покончившего с собой российского миллиардера
Белоруссия задумалась о покупке нефти в США
Саудовская Аравия ослабила давление на Россию
Спасительная колея
У России есть стимул выбраться из кризиса. Как ей поможет железная дорога?
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный за убийство и разбой совершил побег из российской больницы
Теплоход «Армения»«Все смешалось в неописуемом кошмаре»
В Черном море нашли потопленный фашистами теплоход «Армения». Тайна его гибели открылась через 80 лет
Осужденного по делу Шакро Молодого полковника СК досрочно освободили
Напавшего на полицейского и отпущенного судом россиянина обвинили в поножовщине
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Лановой призвал российских следователей участвовать в «Бессмертном полку» онлайн
Фрэнсис Пауэрс«Я почувствовал глухой взрыв сзади»
Шестьдесят лет назад над СССР сбили американский самолет-разведчик. Это изменило ход холодной войны
Все материалы
Наука и техника
Предсказано наступление климатической катастрофы в США
Фрагмент картины Фра Анджелико «Страшный суд» Разрушитель городов
Как невежество и предрассудки помогли чуме убить миллионы людей
Раскрыто место существования внеземных форм жизни
Конец настал
Как выглядят реальные последствия наступающей климатической катастрофы
Российские ученые разработали сдерживающие коронавирус нанонити для масок
«Мурло капитализма»
Как «Роскосмос» уничтожает «Союз» в угоду «Ангаре»
Предсказано наступление катастрофической жары
Все материалы
Спорт
Ассоциация букмекерских контор помогла врачам в борьбе с коронавирусом
Александр Ягубкин«Тайсону повезло — мы с ним не встретились»
Советского боксера лишили Олимпиады и боя с Майком Тайсоном. Он связался с бандитами и умер в нищете
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Марина Голядкина, Полина Комар и Алла Шишкина«Покажите, на что вы способны»
Игры с туалетной бумагой и обнаженные фото с подушкой: как развлекаются спортсмены на карантине
Роднина объяснила уход фигуристок от Тутберидзе
С дивана лучше видно
Из-за коронавируса по всему миру отменяют футбол и бои UFC. Почему фанаты от этого лишь выиграют
Туктамышева высказалась о съемках в откровенных фотосессиях
Все материалы
Культура
Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом
«Невероятная трагедия для каждого патриота»
Промывка мозгов и теория заговора. Чем объясняли распад СССР
Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Kate NVЭти деньги в огне
Мир без капитала, кошмар шахтера и домашнее насилие по-русски: главная музыка месяца
В России выпустят мультфильмы по дневникам детей войны
Так победим
«Бессмертный полк», здоровый Лещенко и мэр-наркоман: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Все материалы
Интернет и СМИ
В российском городе не узнали Гитлера без усов и записали в герои войны
Доктор Мясников объяснил низкое число выздоровевших от коронавируса россиян
Пиратские хроники
 
Россиянам назвали явные симптомы для вызова скорой помощи
«Раз идет война, то и жертвы оправданны»
Журналистка поверила тирану и привела его к власти. Ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу
Девочка написала непристойную песню о пятой точке и стала звездой
Шоу «Голос» перешло на удаленку из-за коронавируса
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян сфотографировали в крошечном бикини
«Немец побежден, а грипп — все еще нет»
Как выглядели люди по всему миру во времена самых страшных пандемий до коронавируса
Российская супермодель поделилась снимком в нижнем белье во время изоляции
Русская золушка
Как советская модель покорила весь мир и вышла замуж за миллионера
Мини-платье как у похудевшей на десятки килограммов Адель раскупили за сутки
«За один вечер он мог объехать сразу трех женщин»
Как французский президент жил на две семьи и съедал горы устриц ради любовниц
Россияне назвали любимую одежду для работы из дома во время самоизоляции
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Мужчина поиграл на подключенном к зарядке телефоне и умер
«На работе меня зовут агентом КГБ»
История челябинского программиста, перебравшегося в Австралию
Рыболов 30 минут боролся с огромной щукой
Предположительно — Мейми СтюартСкелет в шкафу
Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Ревнивый мужчина заставил возлюбленную набить татуировку со своим именем
Все от лукавого
Знаменитый экзорцист 30 лет изгонял бесов и помог тысячам людей. Ему не верят до сих пор
Обнаженный мужчина сразился с огромным питоном ради спасения котенка
Все материалы
Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»
Автомобили с «обрубленным хвостом»
Что такое «Хвост Камма» и при чем тут инженеры довоенной Германии?
Стали известны названия будущих моделей Lada
Восемь концептов с кузовами-трансформерами
Направление, которое всерьез прорабатывали в девяностых, зашло в тупик
Показана «самая американская» Alfa Romeo за 51 миллион рублей
Одноразовые автодромы
С каких трасс Формула-1 ушла после первой же гонки
В Росиии заработала подписка на «Буханку» и УАЗ Патриот
Все материалы
Дом
Илон Маск начал избавляться от недвижимости в США
«Почта России» задумала переезд
Пансионат «Дружба»Небесный ракурс
Брошенные танки, дом-цветок и загадочные послания на земле — как Россия выглядит из иллюминатора
Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
В России начали штрафовать за незаконную перепланировку
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Более тысячи безработных Псковской области получили дополнительные выплаты
Российский регион определил объем экспорта за год
Молодые российские ученые получат полумиллионные гранты
Российский бизнес подал 35 тысяч заявок на реструктуризацию кредитов
Все материалы