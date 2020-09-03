Снежного барана расселят в горных долинах Полярного Урала

Расселение снежного барана начнется летом 2021 года в четырех горных долинах Полярного Урала, сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого округа.

В пресс-службе отметили, что российские ученые нашли подходящие для расселения территории в пределах Горнохадатинского участка природного парка «Полярно-Уральский». Десять особей перевезут туда для «увеличения биоразнообразия и устойчивости арктических экосистем, увеличения охотничьих ресурсов и развития экологического туризма в регионе».

В зимний период исследователям предстоит найти для животного перспективные участки обитания в регионе с учетом их лавинной опасности.

Снежный баран (чубук или толсторог) в основном обитает в горах Восточной Сибири. В России распространены шесть его подвидов. На Ямал планируют переселить якутского снежного барана как самый пригодных для этих территорий.

Ранее в России обеспокоились численностью диких северных оленей в Ненецком округе. Экологи подсчитали их с воздуха и выяснили, что в регионе всего 100-200 особей тиманской группировки, с соседних территорий миграция оленей почти отсутствует. Сокращение поголовья связали с браконьерством.