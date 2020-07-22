Биологи провели перепись улиток в Арктике

Российские ученые провели полную перепись улиток Арктики размером менее пяти миллиметров, в частности, раковинных микрогастропод, и обобщили всю известную о них информацию. Результаты исследования опубликованы в журнале Systematics and Biodiversity.

Полученные данные позволят биологам лучше понимать, где находятся ареалы разных улиток, какие антропогенные и природные факторы могут угрожать существованию этих видов, помогут точнее оценивать экологическую обстановку в Арктической зоне.

В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) отметили, что арктические организмы изучены очень неравномерно. Собрано много информации по крупным животным и совсем мало — о микромоллюсках и других группах. «Однако ученым нужны эти сведения, чтобы понимать, что представляет собой Арктика, как формировалась ее фауна и как реагируют экосистемы на изменения климата», — сказал один из авторов работы, биолог из Санкт-Петербургского государственного университета Иван Нехаев.

Ранее сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) классифицировали 104 вида обитающих в Арктике моллюсков. Ученые отмечали, что последний раз такой список составили в Швеции в 1887 году.