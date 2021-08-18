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Концентрация сероводорода в Челябинске пришла в норму после мощного выброса

Концентрация сероводорода, выявленная у очистных сооружений в Челябинске, пришла в норму
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Концентрация сероводорода, которую выявили у очистных сооружений в Челябинске после мощного выброса, пришла в норму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экологии региона.

В настоящее время, отметили в ведомстве, концентрация сероводорода снизилась до 0,8 ПДК. Как уточнил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, передвижные лаборатории не зафиксировали превышения ПДК в жилых районах. Основная масса загрязняющих веществ в воздухе ушла вдоль реки, это позволило снизить негативное влияние на жилые кварталы, а граждане не так сильно ощутили последствия выбросов.

Ранее он сообщал, что выброс сероводорода зафиксировали в Металлургическом районе Челябинска. Жителям рекомендовалось не открывать окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты, а также употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений.

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