В Челябинске выявили выброс сероводорода у очистных сооружений

Выброс сероводорода выявили в Металлургическом районе Челябинска, сообщил замминистра экологии региона Виталий Безруков в своем Telegram-канале.

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«Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных», — сообщил он, добавив, что все материалы передадут в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, а также установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования.

Безруков заявил, что в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом канализации. Учитывая сегодня жаркую и безветренную погоду Министерство экологии Челябинской области рекомендует предприятиям снизить дополнительно выбросы в атмосферу.

При этом жителям города рекомендуется не открывать окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице, использовать маски и другие средства индивидуальной защиты, а также употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений.

Ранее Челябинск оказался в списке наиболее страдающих от выбросов NO2 российских городов. Вместе с ним туда попали Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец и Чита. Все перечисленные города участвуют в федеральной программе «Чистый воздух», которая направлена на модернизацию заводов, системы общественного транспорта.