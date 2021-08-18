Накрывший российский город смог от лесных пожаров сняли на видео

Смог от лесного пожара в Первоуральском округе, накрывший Екатеринбург, попал на видео

Смог от лесного пожара в Первоуральском округе накрыл Екатеринбург. Превышения допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе специалисты не выявили, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Смог был вызван лесным пожаром, который произошел во вторник, 17 августа, в двух километрах от санатория «Озеро Глухое». По информации спасателей, угрозы населенным пунктам нет. С вечера вторника в Екатеринбурге стоит запах гари, в некоторых районах плотный смог. Видео опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Так, до вечера 22 августа жителей Свердловской области ожидают метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Кроме того, в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что дым от лесных пожаров, которые происходят в Якутии, может дойти до Москвы. Смог уже накрыл ряд районов Павлодарской области Казахстана, Челябинскую область и столицу Монголии Улан-Батор.