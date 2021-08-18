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Надвигающийся на Москву ливень со шквалистым ветром сняли на видео

Очевидцы сняли на видео надвигающийся на Москву ливень со шквалистым ветром
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Очевидцы сняли на видео надвигающийся на Москву ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. Кадры публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Ранее в среду, 18 августа, МЧС распространило экстренное предупреждение о том, что во второй половине дня на жителей столицы и Подмосковья обрушится непогода.

Уточнялось, что порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. МЧС призывает не приближаться к шатким конструкциям и не укрываться под деревьями.

На кадрах видны затопленные улицы подмосковной Балашихи, где уже начался сильный дождь.

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