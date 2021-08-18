Москвичей предупредили о ливнях с градом

МЧС распространило экстренное предупреждение о ливнях с градом в Москве и Подмосковье

Жителей Москвы и Московской области в ближайшее время ожидают ливни с градом. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.

В экстренном предупреждении уточняется, что непогода обрушится на москвичей во второй половине дня в среду, 18 августа. Дожди, грозы и шквалистое усиление ветра порывами до 25 метров в секунду могут сохраниться до 10:00 19 августа.

Аналогичное предупреждение распространило подмосковное управление МЧС. Сообщается, что ухудшение погоды в регионе ожидается с 14:00.

Водителям советуют ездить с небольшой скоростью и избегать опасных маневров, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что до конца рабочей недели по всей стране температура будет выше нормы. Он уточнил, что в ряде регионов превышение может составить 10-12 градусов.