В российском регионе пройдут сильные ливни

В Крыму за 19 и 20 августа выпадет до 30 процентов месячной нормы осадков

С 19 по 20 августа в Крыму выпадет до 30 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, его слова передает ТАСС.

«Уже никаких катаклизмов не ждем серьезных, которые были при выходе мезоциклона, когда выпали сразу месячные нормы», — заявил Варакин.

По его словам, в регионе может выпасть от 15 до 25 миллиметров осадков, что является большим количеством для республики. Согласно данным Гидрометцентра помимо сильных ливней в Крыму пройдет град, ожидаются грозы, и усиление ветра до 25 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал появление смерчей в четырех российских регионах. По его словам, подобные явления стоит ожидать в центральных районах Вологодчины и на севере Ярославской области, а также на юго-западе Рязанской, на западе и севере Нижегородской, на востоке Вологодской областей.