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В российском регионе пройдут сильные ливни

В Крыму за 19 и 20 августа выпадет до 30 процентов месячной нормы осадков
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

С 19 по 20 августа в Крыму выпадет до 30 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, его слова передает ТАСС.

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«Уже никаких катаклизмов не ждем серьезных, которые были при выходе мезоциклона, когда выпали сразу месячные нормы», — заявил Варакин.

По его словам, в регионе может выпасть от 15 до 25 миллиметров осадков, что является большим количеством для республики. Согласно данным Гидрометцентра помимо сильных ливней в Крыму пройдет град, ожидаются грозы, и усиление ветра до 25 метров в секунду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал появление смерчей в четырех российских регионах. По его словам, подобные явления стоит ожидать в центральных районах Вологодчины и на севере Ярославской области, а также на юго-западе Рязанской, на западе и севере Нижегородской, на востоке Вологодской областей.

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