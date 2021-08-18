В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

Во Внуково, Шереметьево и Домодедово отменены или задержаны свыше 70 рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды произошла массовая отмена и задержка десятков рейсов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что из-за ухудшения погодных условий в Шереметьево отменен 21 рейс и задержано 12, в Домодедово — 15 и пять рейсов соответственно, во Внуково — 11 и девять.

При этом, пресс-службы трех московских аэропортов заявили, что авиагавани работают в штатном режиме, несмотря на изменения в расписании. Так, пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов отметил, что воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений, такую же информацию подтвердили во Внуково и Шереметьево.

Ранее в августе жителей Москвы и Московской области предупредили о ливнях с градом. Отмечалось, что ухудшение погодных условий произойдет во второй половине дня, 18 августа. Дожди, грозы и шквалистое усиление ветра порывами до 25 метров в секунду могут сохраниться до 10:00 19 августа.