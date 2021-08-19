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Москвичей предупредили о «мешке» полярного воздуха на следующей неделе

Синоптик Тишковец: Москва окажется в «мешке» полярного воздуха на следующей неделе
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Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

На следующей неделе в Москве появятся первые «звоночки» осени — в городе похолодает до 17 градусов выше нуля, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.

Так, в пятницу, 20 августа, воздух в последний раз прогреется до июльских значений — 26 градусов. В ночь на воскресенье, 22 августа, опустится «седой старик-туман», ухудшится видимость, добавил специалист.

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«Следующая неделя ознаменуется первым "звоночком" от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея — холодного северного ветра, из-за чего Москва окажется в "мешке" полярного воздуха с температурным фоном на три градуса ниже многолетней нормы», — отметил Тишковец. По его словам, в понедельник утром столбик термометра опустится до 12 градусов, во вторник — до 9-11.

Ранее стало известно, что четверть месячной нормы осадков выпала в столице за один час. Помимо этого, в некоторых районах города прошел град. При этом порывы ветра достигали 22 метров в секунду.

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