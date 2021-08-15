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Россиянам пообещали сентябрь с минусовыми температурами

Синоптики спрогнозировали в России теплый сентябрь с заморозками в Сибири
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Фото: Gennadiy Makarychev / Globallookpress.com

На большей части России сентябрь будет соответствовать температурной норме, но в северных регионах возможны заморозки и похолодание до минус 10 градусов, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

По словам синоптика, прохладу в сентябре стоит ждать только жителям северных регионов Сибири — на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края. Кроме того, холодным первый месяц осени окажется в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа, пообещала эксперт.

На севере Архангельской области, в Мурманской, Калининградской областях и севере Карелии сентябрь должен выдаться дождливым. Сухим и теплым месяц будет для жителей Поволжья — от Казани до Волгограда. Немного влажным, но комфортным в плане осадков окажется сентябрь для Свердловской, Челябинской, Курганской областей, юга Тюменской, Омской областей. Подобная температура прогнозируется и для крайнего юго-запада Новосибирской области, предгорий Алтая, центральных и южных районов Красноярского края, запада Иркутской области, прогнозируют специалисты.

В Москве столбики термометров покажут климатическую норму. Днем будет до 15-20 градусов, ночью — плюс 5-10. Если температура упадет, днем стоит ожидать плюс 5-10 градусов, в темное время суток — 1-6 тепла.

Паршина пообещала, что на северо-западе европейской территории России будет преимущественно 9-15 градусов. В центральном Черноземье (и на юге Поволжья) тепло не превысит 17-22 градуса. Продолжительным «бархатный сезон» будет на российском юге. В среднем днем там зафиксируют 23-28 тепла, осадки практически исключены.

На Урале днем ожидается 13-18 тепла, на юге Западной Сибири — около плюс 15 градусов. На Дальнем Востоке установится температура на уровне 14-19 градусов тепла. «На востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по ночам уже минус три — плюс два градуса, а днем около девяти тепла», — подчеркнула Паршина. Сентябрь с заморозками синоптики пообещали для Чукотки и Магаданской области. Ночью температура может опуститься до минус 10 градусов, а днем — подняться до плюс 5.

Ранее россиян предупредили о надвигающихся «небывалых дождях». По данным синоптиков, на юг России идут ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 27 метров в секунду.

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