Россиян предупредили о надвигающихся «небывалых дождях»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов России. Его слова приводит ТАСС.
Так, по словам синоптика, на юг России надвигаются «небывалые дожди», грозы, град и шквалистый ветер до 27 метров в секунду. Ненастная погода уже в эти выходные, 14 и 15 августа, ожидается в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, а также в Эвенкийском районе Красноярского края.
По мнению Вильфанда, особенно опасной погода будет в Крыму: там выпадет более 50 мм осадков, а над морем в Краснодарском крае возможно формирование смерчей.
Субтропический шторм в Черном море
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о появлении мезоциклона над Черным морем в беседе с RT.
По его словам, за последние сутки наиболее сильные дожди шли в Ейске, Темрюке, Керчи. Синоптик также подчеркнул, что еще сутки сильные ливни будут затрагивать Черноморское побережье Кавказа.
Режим ЧС из-за ливней
Накануне режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ливней ввели уже в шести районах Краснодарского края: в Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах. Об этом сообщили в администрации края.
По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, мощный циклон непредсказуем и нужно быть готовым к любому сценарию событий. Практически по всей Кубани идут мощные ливни, за считаные часы выпадают двух-, трехмесячные нормы осадков. В результате регион столкнулся с массовыми подтоплениями и перекрытием дорог.
Более 450 человек, включая туристов и постояльцев гостиниц и баз отдыха, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений минувшей ночью.