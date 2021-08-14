Россиян предупредили о надвигающихся «небывалых дождях»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальной погоде в ряде регионов России. Его слова приводит ТАСС.

Так, по словам синоптика, на юг России надвигаются «небывалые дожди», грозы, град и шквалистый ветер до 27 метров в секунду. Ненастная погода уже в эти выходные, 14 и 15 августа, ожидается в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, а также в Эвенкийском районе Красноярского края.

По мнению Вильфанда, особенно опасной погода будет в Крыму: там выпадет более 50 мм осадков, а над морем в Краснодарском крае возможно формирование смерчей.

В Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди - выпадет более 50 миллиметров. Роман Вильфанд о погодных условиях в регионах

Субтропический шторм в Черном море

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о появлении мезоциклона над Черным морем в беседе с RT.

Действительно, сформировался очень интересный субтропический шторм, который по структуре напоминает тропический циклон и чаще всего наблюдается над Средиземным морем во второй половине лета. Но вот мы фиксируем появление такого мезоциклона и в Черном море Александр Шувалов о субтробическом шторме в Черном море

По его словам, за последние сутки наиболее сильные дожди шли в Ейске, Темрюке, Керчи. Синоптик также подчеркнул, что еще сутки сильные ливни будут затрагивать Черноморское побережье Кавказа.

Режим ЧС из-за ливней

Накануне режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ливней ввели уже в шести районах Краснодарского края: в Анапе, Новороссийске, Темрюкском, Ейском, Славянском и Крымском районах. Об этом сообщили в администрации края.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, мощный циклон непредсказуем и нужно быть готовым к любому сценарию событий. Практически по всей Кубани идут мощные ливни, за считаные часы выпадают двух-, трехмесячные нормы осадков. В результате регион столкнулся с массовыми подтоплениями и перекрытием дорог.

Более 450 человек, включая туристов и постояльцев гостиниц и баз отдыха, эвакуировали в Анапе из-за подтоплений минувшей ночью.