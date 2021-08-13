Вильфанд предупредил россиян о надвигающихся «небывалых дождях»

На юг России надвигаются «небывалые дожди», грозы, град и шквалистый ветер до 27 метров в секунду. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ненастная погода уже в эти выходные, 14 и 15 августа, ожидается в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, а также в Эвенкийском районе Красноярского края. По словам Вильфанда, особенно опасной погода будет в Крыму: там выпадет более 50 мм осадков, а над морем в Краснодарском крае возможно формирование смерчей.

«В Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 метров в секунду. Это близко к ураганному ветру. В ночь на 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди - выпадет более 50 миллиметров. Для Крыма это небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 метров в секунду», — сообщил Вильфанд.

Ранее синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о появлении над Черным морем мезоциклона — субтропического шторма, который по структуре напоминает тропический циклон и чаще всего наблюдается над Средиземным морем во второй половине лета.