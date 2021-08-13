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Синоптик рассказал о появлении мезоциклона над Черным морем

Метеоролог сообщил, что над Черным морем сформировался мезоциклон
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о появлении мезоциклона над Черным морем в беседе с RT.

«Действительно, сформировался очень интересный субтропический шторм, который по структуре напоминает тропический циклон и чаще всего наблюдается над Средиземным морем во второй половине лета. Но вот мы фиксируем появление такого мезоциклона и в Черном море», — отметил синоптик.

По его словам, за последние сутки наиболее сильные дожди шли в Ейске, Темрюке, Керчи. «Теперь этот мезоциклон смещается на восток, поэтому захватывает и западное побережье Азовского моря, и Краснодарский край, потому что серьезная ситуация не только в Анапе, но частично и в Новороссийске», — добавил Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что еще сутки сильные ливни будут затрагивать Черноморское побережье Кавказа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении циклона на юге страны, который будет определять опасную погоду. По его словам, на юге действительно формируется глубокий мезоциклон. «Это небольшой по размеру циклон, но с очень большой энергией», — сказал синоптик, добавив, что это не обычный циклон, который распространяется на тысячи километров, а меньший — на сотни километров.

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