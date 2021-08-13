Синоптик назвал возможные сроки начала новой климатической эпохи

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал возможные сроки начала новой климатической эпохи в беседе с RT.

По словам синоптика, в ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениям климата. Критически эти изменения на жизнь не повлияют, предположил он. Кроме того, одна из четырех устоявшихся моделей показывает, что после 2035 года человечество начнет возвращаться к балансу климатической системы, сказал Тишковец.

«И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — заключил он.

В июле научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России. Как отметил синоптик, каждое десятилетие климат на планете становится все теплее. По его словам, эти изменения отчетливо заметны и в России. При этом Вильфанд пояснил, что в течение десяти лет погода может быть очень разной.