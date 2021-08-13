Россия
 
Последние новости
В Киеве рассказали о «пиратском» способе остановить «Северный поток-2»
Следователи назвали основную версию взрыва автобуса в Воронеже
Американцы отказались возвращаться на работу
Украину назвали рычагом турецкого давления на Россию и Запад
В США одобрили третью дозу вакцины для людей с ослабленным иммунитетом
Талибы захватили еще один город в Афганистане
Девушка с вороном в метро возмутила москвичей 
Губернатор предостерег от фейков про взрыв автобуса в Воронеже
На Украине рассказали об «испанском стыде» за Зеленского
Новости партнеров
Прослушать новость

Синоптик назвал возможные сроки начала новой климатической эпохи

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Синоптик Тишковец рассказал о возможном начале новой климатической эпохи после 2035 года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал возможные сроки начала новой климатической эпохи в беседе с RT.

По словам синоптика, в ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениям климата. Критически эти изменения на жизнь не повлияют, предположил он. Кроме того, одна из четырех устоявшихся моделей показывает, что после 2035 года человечество начнет возвращаться к балансу климатической системы, сказал Тишковец.

«И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — заключил он.

В июле научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России. Как отметил синоптик, каждое десятилетие климат на планете становится все теплее. По его словам, эти изменения отчетливо заметны и в России. При этом Вильфанд пояснил, что в течение десяти лет погода может быть очень разной.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты новые неожиданные последствия изменения климата
Глобальное потепление заставило людей меньше рожать
Предсказаны катастрофические последствия таяния льдов для климата