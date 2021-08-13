Из-за жары в мире начали расти вредные выбросы

Увеличение вредных выбросов в странах мира связали с рекордной жарой и засухой

Рекордная жара высушивает реки и водохранилища, жизненно важные для производства «зеленой» электроэнергии. Из-за этого страны, пострадавшие от засухи, вынуждены переходить на использование ископаемого топлива, пишет Reuters.

Такая тенденция противоречит призывам ООН избавиться от углеродных выбросов, чтобы отсрочить приближающуюся климатическую катастрофу.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), гидроэлектростанции являются основным способом добычи «зеленой» энергии и составляют около 16 процентов мирового производства электричества. Из-за изменения климата погода становится более переменчивой, что делает воду менее надежным источником.

В 2021 году жара вызвала самые большие за последние десятилетия перебои в производстве гидроэлектроэнергии в США и Бразилии, а Китай не может справиться с последствиями засухи еще с 2020 года.

В штате Калифорния власти были вынуждены остановить гидроэлектростанцию мощностью 750 МВт на озере Оровилл из-за низкого уровня воды — впервые с момента ее постройки в 1967 году. Работая без перебоев, станция обеспечивает электричеством полмиллиона домов. На огромной плотине мощностью 2000 МВт на реке Колорадо добыча также упала примерно на 25 процентов в июле.

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Ограничение энергоснабжения вынудило губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома разрешить предприятиям работать на дизельных генераторах, которые выделяют парниковые газы. Экологи раскритиковали этот шаг, заявив, что это ухудшит качество воздуха в Калифорнии и подорвет усилия штата по борьбе с изменением климата.

В Бразилии, где гидроэлектростанции являются основным источником энергии, засуха значительно сократила приток воды в водохранилища. Чтобы компенсировать сокращение выработки, в стране активируют тепловые станции, работающие в основном на природном газе, что увеличит парниковые выбросы. Из-за дефицита электроэнергии отраслевой регулятор Aneel повысил тариф на 52 процента.

Засуха в китайской провинции Юньнань на юго-западе страны привела к сокращению выработки гидроэлектроэнергии почти на 30 процентов в течение первых пяти месяцев 2020 года. Производство в 2021 году уменьшилось примерно на 10 процентов. На Юньнань обычно приходится примерно четверть всей выработки гидроэлектроэнергии в Китае.

Другие страны столкнулись с обратной проблемой — наводнением. Согласно МЭА, в прошлом году в Малави (Африка) из-за большого количества осадков и мощных штормов две электростанции были отключены, что снизило мощность с 320 МВт до 50 МВт. Эти проблемы вынудили операторов электросетей больше полагаться на тепловые станции, часто работающие на природном газе или угле.