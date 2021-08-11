Бразилия начала конфликт с ООН из-за угля

Министерство горнорудной промышленности и энергетики Бразилии в понедельник, 9 августа, представило новую программу, нацеленную на поддержку угольного сектора, пишет Bloomberg.

Таким образом Бразилия открыто вступает в конфликт с ООН, поскольку в тот же день ранее организация выпустила доклад о необратимости глобального потепления с призывом прекратить использование ископаемого топлива. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, доклад должен стать похоронным для угольной отрасли.

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Бразилия планирует поддерживать угольный сектор в южных штатах страны до 2050 года. В этих регионах шахты остаются основным местом работы местных жителей, а тепловые электростанции — главным источником энергии. В докладе министерства говорится, что резкое сокращение использования угля создаст негативные социальные и экономические последствия.

Чиновники хотят привлечь в угольную отрасль 3,9 миллиарда долларов инвестиций в течение следующих 10 лет, и с их помощью в том числе модернизировать электростанции и уменьшить выбросы углекислого газа. При этом Бразилия планирует достичь полной декарбонизации своего энергетического сектора к 2050 году.

Бразилия не является активным потребителем угля. Она сжигает за год столько же, сколько Китай за три дня. Тем не менее, угольная программа Бразилии противоречит политике других крупнейших экономик мира. Кроме того, страна хочет удвоить добычу нефти к 2030 году, чтобы стать пятым по величине экспортером в мире.