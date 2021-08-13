Синоптик рассказал об изменении российского климата за 30 лет

Синоптик Леус заявил, что в этом году впервые за 30 лет обновятся климатические нормы

В Москве, как и во всей России, спустя 30 лет изменился климат. Так, например, летом стало теплее, синоптики также наблюдают больше дождливых дней. Об обновленных климатических нормах рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводит радио Sputnik.

«Климатические нормы считаются за 30 лет, и время от времени их обновляют. В этом году у нас должны быть обновлены климатические характеристики. Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались "старым" климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать "новый" климат», — пояснил Леус.

Также он добавил, что Росгидромет новые характеристики пока не утвердил.

Метеоролог привел в пример Москву: август в столице за последние 30 лет стал более теплым, выпадает больше осадков. Если по старым нормам в последнем месяце лета было 10 дождливых дней и средняя температура равнялась 16,4 градуса, то по новым характеристикам дождливых дней стало больше — 15. Также, по словам Леуса, средняя температура в августе в Москве стала выше — 17,6 градуса.

Ранее Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал возможные сроки начала новой климатической эпохи. По его словам, в ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениям климата. Критически эти изменения на жизнь не повлияют.

