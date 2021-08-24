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В российском регионе спрогнозировали заморозки

Температура в Тверской области может опуститься ниже нуля, предупредили в Гидрометцентре
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Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Гидрометцентр России спрогнозировал заморозки в ночь на 25 августа в Тверской области. Предупреждение опубликовано на сайте центра.

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в этом российском регионе может опуститься до 1 градуса ниже нуля. Предупреждение действует 25 августа с 03:00 до 06:00. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости, заморозки ожидаются лишь в некоторых районах области.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на большей части России сентябрь будет соответствовать температурной норме. Однако в северных регионах возможны заморозки и похолодание до минус 10 градусов. В Москве столбики термометров покажут климатическую норму.

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