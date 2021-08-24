Россиянам рассказали о погоде на «закате лета»

Руководитель центра «Метео» Шувалов: на этой неделе жара в России начнет отступать

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио Sputnik рассказал россиянам о погоде на закате лета.

По его словам, уже на этой неделе жара в России начнет постепенно отступать. В Тюмени жара ослабеет только в пятницу, 27 августа, в Екатеринбурге это произойдет, скорее всего, 25 августа, а в Омске — в конце недели.

Центральную Россию в ближайшее время ждет умеренная погода, в пределах климатической нормы, отметил Шувалов. «Может быть, в Санкт-Петербурге, Пскове, Новгороде температура будет на один-два градуса ниже обычной, средней температуры для этого времени года», — предположил он.

При этом в Москве, Курске и Белгороде погода будет на два-четыре градуса выше обычной. «Это нормальная августовская погода, закат лета, но весьма благоприятный», — заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Юга России и Дальнего Востока о надвигающихся ливнях и шквалистом ветре до 27 метров в секунду. По словам синоптика, эпицентром непогоды станут Волгоградская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, а также Бурятия, Хабаровский и Приморский края, Якутия и Амурская область.