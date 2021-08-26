Россиян предупредили о возвращении аномальной жары

Синоптик Волосюк: жара в южной части России до конца августа усилится до 30-35 градусов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила россиян о возвращении аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, температура в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до конца августа будет постепенно подниматься в дневные часы до 30-35 градусов. Она объяснила, что это связано с направленностью воздушных потоков, которые откроют дорогу воздушным массам из Средиземноморского бассейна.

Также температура воздуха в 30 градусов и выше прогнозируется на курортах Крыма, Кавказа, а также на территории Ставропольского края.

«Это температура воздуха выше средних многолетних значений. К концу месяца в южном регионе она будет на 4-6 градусов превышать климатическую норму», — добавила Волосюк.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что на большей части страны сентябрь будет соответствовать температурной норме. Однако в северных регионах возможны заморозки и похолодание до 10 градусов ниже нуля. В Москве столбики термометров покажут климатическую норму, уточнила она.

